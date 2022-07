I dirigenti della Fiorentina sono a lavoro per consegnare a Vincenzo Italiano un centrocampista di livello internazionale per completare il reparto dopo l’arrivo di Mandragora. L’indiziato numero uno sembra essere Giovanni Lo Celso del Tottenham, anche se come riportato quest’oggi da La Nazione al momento la trattativa sembra essere in fase di stallo.



Il motivo? L’argentino non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte, che avrebbe aperto alla sua cessione, ed il Tottenham sarebbe pronto a cederlo a titolo definitivo. La Fiorentina però avrebbe intavolato una trattativa simile a quella con il Real Madrid per Alvaro Odriozola, ricevendo dal club inglese un no secco. Il Tottenham però, a differenza del Real Madrid, non sposa la politica della compartecipazione all’ingaggio e per questo ha rimandato la proposta al mittete.