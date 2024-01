Fiorentina, in Supercoppa solo con Faraoni. Italiano voleva qualcosa in più sul mercato

Marco Davide Faraoni è nient'altro. Questa la campagna acquisti andata in scena fin qui per la Fiorentina in questa finestra di gennaio. Un po' pochino, soprattutto per quello che si aspettava Vincenzo Italiano, che avrebbe gradito partire per l'Arabia con un nuovo esterno in rosa. Un malcontento già esternato dopo la partita persa contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Lo riporta il Corriere dello Sport.