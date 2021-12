Non è passata inosservata la visita del ds dell'Empoli Pietro Accardi al centro sportivo della Fiorentina due giorni fa; il Corriere Fiorentino assicura l'interesse degli azzurri per Benassi, mezzala viola chiusa da Bonaventura e in cerca di occasioni nella finestra di mercato invernale. Nel caso in cui l'affare andasse in porto, Benassi andrebbe a giocarsi il posto con un altro viola, Zurkowski, che è a Empoli in prestito.