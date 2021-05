La Gazzetta dello Sport scrive che la dirigenza della Fiorentina si è confrontata nelle ultime ore con Paulo Fonseca: il punto non riguarda l'aspetto economico bensì la squadra. Sul tavolo ci sono i temi legati al valore dell'attuale Fiorentina e a quelli che sono gli interventi necessari per portarla almeno nella parte sinistra della classifica - si legge - Fonseca chiede la conferma di Vlahovic ma si aspetta almeno un rinforzo importante per reparto.