L'interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic è stato respinto dal giocatore e dalla sua agenzia, ma la Fiorentina, scrive La Nazione, incontrerà lo stesso i Gunners alla fine di gennaio, perché la volontà è quella di far scattare il meccanismo concordato in estate per il riscatto di Lucas Torreira, che costerà 15 milioni a meno di accordi ulteriori sulla possibilità di un eventuale sconto.