La Fiorentina ha fatto sapere attraverso il proprio sito ufficiale di aver incontrato in via telematica il Valencia per ampliare le conoscenze dei tecnici a propria disposizione: ecco la nota diffusa in serata.



"E' avvenuto ieri sera un incontro di aggiornamento online per i tecnici dell’attività di base della ACF Fiorentina con il direttore tecnico Marco Otero del Valencia Club de Fútbol. Il confronto rientra in un ampio programma di aggiornamento dei tecnici viola per volontà della Società, del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni e del responsabile tecnico (u15-9) Mirko Mazzantini e ha permesso di conoscere la cultura e la metodologia tecnica dei principali club a livello Europeo".