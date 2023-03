Nella giornata di ieri il procuratore Pietro Chiodi ha fatto visita ai dirigenti della Fiorentina. Nel primo pomeriggio l'agente di Louis Munteanu si è presentato in sede per un incontro con la dirigenza. E' stata l'occasione per parlare della crescita dell'attaccante classe 2002 in prestito in Romania al Farul Constanta - 4 gol e 5 assist in 17 partite - ma anche per provare a capire se nei prossimi mesi c'è la possibilità di fare ancora affari insieme.



I NOMI - Durante l'incontro le parti hanno parlato anche di alcuni giovani che potrebbero venire in Italia nella prossima stagione, e i riflettori sono puntati sempre sul Farul, primo in campionato, con tanti talenti in squadra e Gheorge Hagi in panchina. I viola stanno cercando da tempo un terzino sinistro per avere un'alternativa a Biraghi, in Romania seguono con interesse la crescita del 2005 Andrei Borza; a rubare l'occhio qualche metro più avanti è Adrian Mazilu, classe 2005 e quattro gol in undici partite. Il più giovane in rosa è il 15enne Alexandru Stoian, che ha debuttato in prima squadra quando aveva ancora 14 anni ed è un profilo che i dirigenti viola hanno inserito nel database. Lavorare nel presente con lo sguardo proiettato al futuro, la Fiorentina punta lo sguardo in Romania.