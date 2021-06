A brevissimo è atteso l'annuncio ufficiale dell'acquisto da parte della Fiorentina di Nico Gonzalez, attaccante argentino attualmente impegnato con l'Albiceleste in Copa America. Il giocatore, attualmente in forza allo Stoccarda, diventerà l'acquisto più caro della storia della Fiorentina.



SOCIAL - In questi minuti, mentre si attende l'annuncio ufficiale, la Fiorentina ha pubblicato un indizio social. Sul profilo twitter, infatti, è apparsa una foto del cartone animato Speedy Gonzalez, soprannome del giocatore argentino, che corre nello stadio Franchi.