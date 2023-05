I rispettivi campionati possono raccontare una storia tutta loro e quella delè stata sin qui abbastanza deludente - quinto posto a distanza siderale dai neo-campioni dello Young Boys - mentre quello dellaè stata in crescita poderosa nella seconda parte di stagione. Eppuree la capacità di giocare bene di squadra:e sfruttare le due gravi ingenuità che costano ai viola una sconfitta interna dura da ribaltare nella sfida di ritorno di St. Jacob-Park.nel convertire in gol la mole di gioco prodotta,e del desiderio di attaccare per 90 minuti: imperdonabile a certi livelli concedere 40 metri di campo ad un calciatore forte e tecnico come il franco-senegaleseprima di calciare e battere imparabilmente Terracciano oEpisodi, certo, ma, poco prima di passare in vantaggio con la capocciata vincente del grande ex Arthur Cabral: il gol annullato ad Augustin per il fuorigioco di partenza di Amdouni sul filtrante di Burger e il miracolo di Terracciano al 19° su Diouf erano stati i primi chiari campanelli di allarme per una difesa che, orfana dello squalificato Milenkovic e con Ranieri preferito ad Igor al fianco di Martinez Quarta, viene dall'indicibile sofferenza nel ritorno dei quarti di finale contro il Lech Poznan, capace di segnare tre reti al "Franchi".- i viola non si spingevano fino alle semifinali di una competizione internazionale dalla stagione 2014/2015 - ma che rischia di compromettere una prestazione complessivamente buona, nella quale- Ikoné e Nico Gonzalez non hanno fornito l'apporto necessario e in mezzo al campo anche Amrabat è sembrato ben lontano dalla forma migliore - e di riprendere il controllo di una partita che, col passare dei minuti, è diventata sempre più proprietà del, che non sbaglia una mossa con gli inserimenti di Millar, Zeqiri e Males e la vince all'ultimo assalto, colpendo su palla inattiva. Dettagli, piccolezze, che però possono spostare in maniera determinante l'esito di un'eliminatoria, nella quale servirà un'impresa alla Fiorentina per accedere ad una finale europea che manca da 33 anni.