La cessione di Matjia Nastasic all’ultimo giorno di mercato, seguita dal mancato arrivo di un sostituto, aveva fatto notizia. La Fiorentina era alla ricerca di un centrale difensivo, con Nikolau dello Spezia in cima alla lista dei desideri, ma alla fine la dirigenza viola ha preferito non investire e promuovere ufficialmente Luca Ranieri come quarto centrale. Nelle ultime settimane però tra infortuni e squalifiche la situazione rischia di diventare esplosiva: se l’attacco ha grandi problemi in fase di realizzazione, adesso la difesa ha un problema in termine di numeri.



Nikola Milenkovic è stato il primo ad auto escludersi: l’infortunio rimediato la scorsa settimana contro la Juventus lo lascerà fuori almeno per altre 3 settimane, e dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta delle nazionali. Ieri il brutto infortunio al polpaccio per Dodo, i cui tempi di recupero non sono ancora noti ma che sicuramente salterà la trasferta di giovedi ad Instanbul e la prossima di campionato contro il Verona. A tutto ciò si aggiunge anche l’espulsione di Igor che, dopo quella rimediata in Conference contro il Twente, costringerà Italiano a dover schierare nuovamente Ranieri accanto a Martinez Quarta.