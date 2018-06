Il nome che apre la strada alle operazioni. David Hancko è sbarcato a Firenze e ha sostenuto le visite mediche. Ora caccia agli altri colpi. Corvino sogna Meret, ne ha incontrato gli agenti a Milano - dopo l’entourage di Soucek - ma ha ricevuto un muro dall’Udinese, poiché il prestito con obbligo di riscatto non convince i friulani, specialmente nelle cifre. E poi le piste più fredde, come Edmilson e il pallino Pjaca. In attesa della sentenza UEFA sull’Europa League, che cambierebbe le strategie.