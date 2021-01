, con la squadra che ha bisogno di essere rinforzata e sfoltita di qualche esubero. Sono molti i giocatori che attualmente si trovano ai margini del progetto tecnico di Prandelli, e dopo la partenza di Cutrone e Saponara potrebbe lasciare anche un altro giocatore in breve tempo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,Pol Lirola, arrivato nell’estate 2019 dal Sassuolo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, sta per lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sono state due squadre, anche se una sembra aver sbaragliato la concorrenza. Se la Real Sociedad l’avrebbe volentieri riportato in Spagna, ma come riserva,. Le due squadre stanno lavorando per accordarsi su un prestito con diritto di riscatto.La Fiorentina, però, non si farà trovare impreparata, e ha voglia di chiudere in fretta per un giocatore che possa essere titolare sulla corsia destra.. Il Napoli non si opporrà in nessun modo alla cessione di Malcuit, che potrebbe lasciare in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 5 milioni di euro.