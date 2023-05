Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà allo stadio per la finale di Coppa Italia, ma quest'oggi ha ricevuto giocatori, dirigenti e staff di Fiorentina e Inter, che domani sera alle 21 all'Olimpico si giocheranno il trofeo. Al Quirinale, Mattarella ha fatto gli auguri alla squadra nerazzurra e viola anche per le finali europee in vista, rispettivamente in Champions e Conference League. Queste le sue parole riportate da Repubblica: "Attenderò con piena imparzialità il risultato non solo perché questo è il mio ruolo, che mi impone semmai di tifare per gli arbitri e non per le squadre. Inter e Fiorentina hanno una storia alle spalle molto importante. A causa della mia età ricordo la Fiorentina di Costagliola e l'Inter di Lorenzi, e dopo qualche anno ho seguito con attenzione, partecipazione e coinvolgimento la Fiorentina di Cervato, Montuori, Julinho e Virgili. E dopo qualche anno, con altrettanto coinvolgimento, partecipazione e attenzione, l'Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera, quella di Burgnich e Facchetti, di Suarez e Corso".



LE PAROLE - "Avete una grande storia che avete dimostrato di onorare esprimendovi al livello di questi grandi campioni del passato. Sono certo che sarà un incontro di grande livello sportivo, senza falli pericolosi volontari, senza simulazioni. E mi auguro che i tifosi che seguiranno l'una e l'altra squadra allo stadio si rispettino vicendevolmente, applaudendo entrambe le squadre alla fine, comunque vada", ha chiosato la prima carica del Paese.