Alla stazione di Roma Termini è arrivata la Coppa Italia a bordo di un Frecciarossa. Presente in quel momento, tra gli altri, anche Francesco Totti che, incalzato dai giornalisti presenti, ha detto la sua, a Sportmediaset, in vista della finale di stasera all'Olimpico: "La favorita non c'è, è difficile trovarla in finale, in una partita secca dove può succedere di tutto. Tra le due partirà avanti l'Inter, ma sarei felice se la vincesse la Fiorentina. Magari l'Inter si rifarebbe in Champions. Sarebbe bello".