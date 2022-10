Fiorentina-Inter ha lasciato tanti strascichi. Colpa anche dell’arbitraggio di Paolo Valeri, molto contestato dai viola. Proprio per i suoi errori al Franchi, il fischietto di Roma potrebbe essere fermato per un turno dal designatore Gianluca Rocchi. Ad anticiparlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il mancato rosso a Federico Dimarco per il fallo su Bonaventura si configura come un errore grave e meritevole di una giusta sanzione. Soprattutto dopo che lo stesso direttore di gara 44enne era stato richiamato al Var, senza accorgersi che l’intervento fosse da espulsione.



Non si tratta tra l’altro del primo errore in stagione. Lo stesso Valeri aveva infatti ammesso di averne commesso un altro, simile, in Atalanta-Milan del 21 agosto scorso: "Sull’intervento di Hateober su Leao ho sbagliato e ho commesso un errore. In quel momento ero al Var, nessuno ha protestato, il giocatore si è rialzato subito e il gioco è proseguito. Quel fallo, però, era da rosso fuoco", aveva ammesso.



Valeri è molto stimato da Rocchi e sarà utilizzato ancora nel corso di questa prima parte del campionato. Il designatore però ritiene che una pausa possa essere necessaria per fargli ritrovare sicurezza e prepararlo ai prossimi impegni. L’esperto direttore di gara è infatti tra i più apprezzati dai vertici dell’Aia ed è considerato anche un varista di livello europeo.