Intervento perfettamente riuscito per, ma la stella delladovrà stare a lungo ai box. La società Viola ha pubblicato un bollettino sulle condizioni del francese, secondo le stime l'ex Bayern dovrebbe riprendere la completa attività non prima di fine febbraio/inizio marzo.Il comunicato:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita. Franck rientrerà nella giornata di domani a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito. Tra due settimane inizierà il lavoro attivo e tra sei/otto settimane verranno rimossi i mezzi di sintesi. La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane".