Più passano i giorni, più Bartlomej Dragowski si avvicina alla permanenza in maglia viola. La Fiorentina, dal canto suo, non ha avuto fretta nel cercare un altro secondo portiere. Acquistato Alban Lafont per i guantoni titolari, il polacco vuole giocare e anche i gigliati vogliono misurarlo con continuità. Per questo, Corvino è alla ricerca di un secondo d'esperienza. Lo riporta La Nazione.