Sono ore di riflessione per Giovanni Simeone, che lascerà (non senza un po' di delusione per l'ultima stagione non esaltante) la Fiorentina. Sull'attaccante si è sviluppato un vero e proprio intrigo di mercato, perchè il Cholito sembrava promesso sposo alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto per 14 milioni più 1 di bonus. Nelle ultime ore però il Cagliari avrebbe scavalcato i blucerchiati, offrendo una cifra più alta (15+1) per l'argentino.



In questo momento il calciatore si troverebbe nel suo albergo, dove risiedono anche Barone e Commisso, e sarebbe stato raggiunto dalla fidanzata. Secondo Sky Sport il suo agente Cosentino starebbe trattando con Pradé, mentre il calciatore riflette sul suo futuro. Da una parte ci sarebbe una scelta di cuore, rappresentata dal ritorno a Genova dove si era trovato molto bene, seppur sull'altra sponda della città.



Dall'altra però Simeone starebbe facendo anche valutazioni sotto l'aspetto tecnico: Cagliari probabilmente gli garantirebbe più spazio, specialmente dopo l'infortunio di Pavoletti, anche perchè scavalcare nelle gerarchie Quagliarella pare piuttosto complicato. Dopo la riflessione di oggi, Simeone sceglierà il suo destino e deciderà quale progetto sposare.