Per la Fiorentina sono ore intense e di riflessione, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Secondo quanto riporta il Tgr Rai, i viola stanno valutando l'ipotesi di affidare la panchina ad Aquilani per la gara contro il Parma, per poi andare su un allenatore di alto livello durante la sosta, in pole Sarri.