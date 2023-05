ha parlato così a Dazn al termine della gara vinta in extremis contro la: "Non tutte le volte puoi inanellare tantissime situazioni nitide da gol, ma quelle volte che arrivi sotto porta devi essere freddo e cinico. La partita l'abbiamo condotta noi, siamo andati sotto con una loro giocata. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo. Ci abbiamo creduto e abbiamo regalato al pubblico una vittoria.: "Dopo il fischio finale la curva sud viola ci ha chiamato sotto perché si è resa conto di quello che abbiamo dato. Ora non dobbiamo mollare perché abbiamo l'ultima trasferta in campionato e questa Conference che sarà la conclusione di una stagione a parer mio strepitosa. Sapevamo che non potevamo mollare."A Roma, prima della gara, ci eravamo detti che qualsiasi cosa fosse accaduta, saremmo dovuti ripartire con convinzione. Perdi la prima finale e smaltire l'amarezza non è semplice. Lo abbiamo fatto e ora dobbiamo arrivare a Praga con fiducia ed entusiasmo, anche attraverso vittorie come questa. Sono convinto che tantissimi faranno il tifo per noi come molti faranno il tifo per le squadre italiane".: "E' stato decisivo nel secondo tempo su due palloni sanguinosi. Lui deve cercare di mettere sempre l'ultima pezza. Bravissimo. tutte le volte che ha giocato abbiamo fatto anche risultato, quindi porta anche bene (ride, ndr)".: "Abbiamo fatto una gestione importante sull'aspetto fisico. Stanno tutti bene e in condizione. Jovic sa aggredire l'area e smarcarsi. nelle ultime partite ha avuto le occasioni pèer far gol. peccato per la Coppa, ma ha qualità. mancano due partite e speriamo che possa darci qualche soddisfazione".