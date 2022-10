Ladinel prossimo mese è mezzo è chiamata a rispondere alle tante critiche riscosse in questo primo spezzone di campionato, oltre che a risollevare le sorti dell’intera stagione: con l’attuale undicesimo posto in Serie A ed il quarto posto nel gruppo di Conference League, i viola stanno deludendo qualsiasi tipo di aspettativa. E come sottolineato quest’oggi da La Repubblica, d’ora in poi sarà fondamentale avere il miglior. In un colpo solo l’esterno potrebbe risolvere i problemi a livello realizzativo e di personalità che questa squadra ha palesato negli ultimi due mesi.L’inizio di stagione dell’argentino è stato complicato, con una tallonite che lo ha costretto ad allenarsi a singhiozzo: ogni qual volta che il giocatore sembrava vicino al rientro in gruppo puntualmente si è presentato un ulteriore stop. Fino ad ora Nico ha giocato soltanto 42 minuti in campionato, divisi in 4 minuti alla prima con la, 14 aalla seconda e 24 con il, con tanto di gol, prima della sosta. Tutti spezzoni di gara, dove il numero 22 è sempre entrato a partita in corso. Per ritrovare una partita giocata dal primo minutobisogna ritornare al 18 agosto e al play off di andata contro il, quando Gonzalez restò in campo per 86 minuti: il gol di testa su assist di Biraghi aveva aperto le danze e forse aveva fatto immaginare tutto un altro inizio di stagione.Al contrario è stato il dolore a prendere il sopravvento su tutto, sull’esuberanza e sulla tecnica di uno che nella rosa non ha doppioni. Adesso però anche lui è chiamato a dimostrare se è ancora ai livelli dello scorso anno. La rete con l’Hellas sembrava l’inizio di un nuovo percorso e la convocazione in extremis con l’Argentina la conferma che il giocatore fosse tornato ufficialmente. Invece la Bergamo Italiano ha sorpreso tutti lasciandolo in panchina senza utilizzarlo, specie negli ultimi minuti dove, con la squadra all’arrembaggio alla ricerca del gol del pareggio, sarebbe potuto tornare utile. Già da domani però si torna a far sul serio e Nico Gonzalez dovrà essere capace di trascinare la Fiorentina fuori da questa situazione.