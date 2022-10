Dopo la brutta sconfitta di domenica contro l’Atalanta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano già giovedi sera contro gli Hearts of Midlothian è chiamata a vincere per non compromettere la stagione dopo appena un mese e mezzo dal via. Con appena 3 vittorie in 12 partite tra campionato e coppa i viola sono chiamati a cambiare qualcosa per acquisire imprevedibilità e concretezza: sono solo 10 le reti realizzate dalla Fiorentina, una media di 0,8 a partita.



Anche Italiano, dopo la buona prestazione casalinga contro il Verona, sembra intenzionato a modificare il suo 4-3-3: con l’Hellas si è infatti vista una Fiorentina diversa da quella vista nel primo anno del tecnico a Firenze. L’edizione odierna de La Nazione ha sottolineato come anche contro l’Atalanta il tecnico abbia scelto di riproporre il 4-2-3-1 schierato contro gli scaligeri. Jovic dietro Kouamè prima e Cabral poi potrebbe davvero essere la mossa per risollevare l'attacco viola: con la conseguente scelta di sacrificare un giocatore a centrocampo.