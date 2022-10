Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia della partita contro la Lazio:"In Scozia è stata una serata positiva sotto tanti punti di vista, soprattutto quello caratteriale. Avevamo preparato quella partita per ottenere i tre punti, i ragazzi l'hanno approcciata bene, in modo feroce e l'abbiamo indirizzata fin da subito dove volevamo. In più abbiamo fatto gol con gli attaccanti su situazioni all'interno dell'area di rigore, lì dove dobbiamo crescere e migliorare ancora. Se questa è la reazione a dei momenti negativi, mi auguro che la gara giocata in terra scozzese ci lasci tanto".- "La squadra dal punto di vista fisico sta bene, abbiamo un'ottima tenuta e in fondo alle partite arriviamo bene, dobbiamo solo recuperare qualche ragazzo che è in ritardo di condizione, mi riferisco a chi è rimasto fuori per tanto tempo o a chi non ha ancora i 90' nelle gambe. Ma, ripeto, sono tutte situazioni individuali, perché per quanto riguarda il collettivo stiamo bene, anche dal punto di vista dell'intensità e del ritmo. Dobbiamo però colmare delle nostre lacune che ci stiamo portando dietro da tempo".- "E' una squadra consapevole della propria forza, gioca un grandissimo calcio ed ha calciatori di altissima qualità, sa difendere, attaccare, verticalizzare e palleggiare. Ne abbiamo già parlato, ci aspetta una partita dove dovremo dare il massimo sotto tutti i punti di vista. Sono pericolosi anche nelle palle inattive, dovremo stare molto attenti. Si tratta di una partita molto importante e dobbiamo cercare di dare continuità a quanto visto in Scozia.- Bianco è un esempio di quanto stia lavorando bene la società sui giovani di talento ed in prospettiva. Già lo scorso anno Alessandro era nel giro della Prima Squadra, quest'anno lo è in pianta stabile, si è meritato quest'esordio perché lavora bene. Gli avevo detto che doveva farsi trovare pronto e lo ha fatto. Noi monitoriamo tutti, ce ne sono tanti di bravi tra i nostri giovani.