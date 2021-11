Dopo la sconfitta contro l'Empoli, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato così la gara a Dazn: "Siamo arrabbiati e dispiaciuti; nel primo tempo potevamo andare in vantaggio più di una volta, non possiamo perderla a cinque minuti dalla fine. Abbiamo fatto due errori che ci sono costati la partita. Subiamo gol ingenui, soprattutto in trasferta. Vlahovic? Bravo ad attaccare velocemente la porta. Ci rimane solo il suo gol, ma mi dispiace non aver dato continuità all'ultima vittoria. Adesso dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva per la prossima partita".