Dopo qualche giorno di riposo la Fiorentina di Vincenzo Italiano quest’oggi riprende ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro l’Empoli: gli azzurri entrano ufficialmente nei pensieri della squadra viola già da quest’oggi con il primo allenamento della settimana. Nonostante la grande attenzione di Italiano verso i tatticismi e i movimenti in campo, questa sarà una settimana piena di test fisici divenuti fondamentali per favorire e indirizzare le scelte di formazione.



L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport affronta il delicatissimo capitolo legato a Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ex Milan è ormai ai box da qualche settimana ma vuole tornare protagonista in maglia viola: il classe ’89 viene dalla contusione al ginocchio rimediata nella gara con il Bologna e già contro l’Inter è rimasto a riposo.



Il quotidiano fa notare come fino ad oggi il centrocampista abbia svolto finora solo una serie di sedute seguendo un programma differenziato: tutto ciò ovviamente alimenta le voci che lo vorrebbero nuovamente escluso e lasciando molti dubbi sulla sua presenza nel derby. Italiano attende l’allenamento di quest’oggi per capire se Jack potrà tornare a disposizione o se invece si opterà per un altro turno di riposo.