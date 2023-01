Così il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky prima della partita contro il Monza:



"Bisogna riprendere sull'onda delle ottime prestazioni prima dello stop, vogliamo riprendere il filo del discorso con quei risultati che ci hanno permesso di risalire. Abbiamo una chance da sfruttare, sembra di essere alla prima giornata di campionato e dobbiamo subito riattaccare la spina".



BIANCO E SAPONARA - "Stiamo tutti bene e questo è importante, quando tutti stanno bene ci sono difficoltà di scelte ma questo è un bene. Ora l'esordio di Bianco in campionato, ha una bella occasione per mettersi in mostra. Mi auguro che si liberi presto dell'emozione, tutti hanno fiducia nelle sue qualità".