Infortunio per Zaniolo: le condizioni, Europeo a rischio?

un' ora fa

Ore di attesa per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Aston Villa ha patito un infortunio durante l'ultima gara dei suoi, giocata ieri contro il Liverpool, e ora attende di saperne l'entità. Scontato che dovesse subire un lungo stop, anche l'avventura agli Europei potrebbe essere a rischio, quando manca esattamente un mese al fischio d'inizio.



KO - E pensare che l'ex Roma era appena entrato. Dopo 14 minuti dal suo ingresso in campo in Aston Villa-Liverpool, Zaniolo ha chiesto il cambio. Era il 79', si è accasciato a terra, si è tolto la scarpa e ha accusato un problema al piede. Oggi si sottoporrà agli esami di rito per scongiurare un infortunio al metatarso che potrebbe essere una mazzata per le sue speranze azzurre.