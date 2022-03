Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervistato da Dazn parla poco prima del match con l'Inter a Milano: "Dobbiamo proporre ciò che abbiamo sempre fatto e che ci ha fatti arrivare a questo punto. Serve il massimo contro una grande squadra, sono convinto che usciremo a testa alta. Per noi è bello giocare queste partite. Vantaggi dalle loro assenze? Pochi, chiunque scenda in campo dell'Inter è un campione. Starà a noi limitarli e far male all'Inter quando ne abbiamo l'occasione"