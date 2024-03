Fiorentina, Italiano conferma la stessa formazione per la prima volta dopo 141 partite

Prima di ogni partita della Fiorentina era diventata un'abitudine: al momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali, Vincenzo Italiano cambiava sempre qualcosa rispetto a quella precedente. L'ha fatto per 141 partite consecutive. Fino alla sfida col Torino. Per la prima volta l'allenatore viola conferma gli stessi undici che aveva schierato nella vittoria interna contro la Lazio. Nessun cambio rispetto all'ultima giornata di campionato, la 142a partita di Italiano sulla panchina della Fiorentina è la prima in cui scende in campo con la stessa formazione della partita precedente.



LE SCELTE DI ITALIANO - Ecco la formazione che Italiano aveva scelto per Fiorentina-Lazio e che ha confermato anche per la sfida contro il Torino: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.



ITALIANO NELLA FIORENTINA - Alla terza stagione sulla panchina della Fiorentina Vincenzo Italiano sta lottando per un posto in Europa ed è in corsa per vincere la Conference League: negli ottavi di finale affronterà il Maccabi Haifa. Nella prima stagione viola Italiano aveva preso il posto di Gattuso esonerato nel precampionato, ha chiuso la stagione al settimo posto e l'anno scorso è arrivato in finale di Coppa Italia e Conference League perdendole entrambe (8° posto in campionato).