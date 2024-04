Fiorentina, Italiano: 'Così si batte l'Atalanta. Carnesecchi è un campione'

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sull'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia:



"Carnesecchi ha fatto due parate incredibili su Gonzalez, bravo. In queste partite si affrontano campioni, lui è uno di questi. Non abbiamo fatto errori, primo round a nostro favore e quindi andiamo avanti. Abbiamo avuto un periodo non bello, tra momenti difficili, avversari non facili, ci serviva questa vittoria. Siamo fiduciosi anche per la gara di ritorno. Non mi sembra che la finale sia ad un passo. Se non affronti bene l'Atalanta in casa loro cadi, là bisogna fare una partita perfetta. I ragazzi erano liberi di muoversi davanti in base a come si muovevano loro dietro, e poi quando avevamo la palla noi siamo stati bravi a cercare la palla in verticale. bene anche i terzini sui loro quarti di centrocampo, così si limita una squadra come sono loro. Potevamo fare ancora più male, ma avremmo messo la firma sulla vittoria e allora questo 1-0 ci soddisfa.