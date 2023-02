Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Verona:



"La vittoria in Conference penso abbia portato grande soddisfazione a tutti. Questo traguardo era un obiettivo e ci siamo riusciti con grande merito. Siamo tutti contenti, mi auguro che porti ai ragazzi grande entusiasmo perché abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in campionato. Il giorno in più di recupero è importante perché queste partite non le abbiamo preparate bene. Un giorno in più ci permette di stare attenti a tutto e permette di prepararla bene anche fisicamente, visto che affrontiamo una squadra temibile che ha bisogno di far punti. Il Verona? E' molto temibile, specie in casa. È ripartito, è in un grande momento e dobbiamo controbattere a una squadra che ci darà filo da torciere. Anche noi dobbiamo ottenere punti e scalare posizioni, sarà una gara difficile tra due squadre che vogliono vincere. Il Verona propone da qualche anno un certo tipo di calcio, aggressivo e giocato uomo contro uomo. Ripartono e attaccano l’area con ferocia, mi aspetto questo Hellas e se non affrontiamo il match con la giusta attenzione possiamo andare in difficoltà. Il ritorno alla vittoria? Dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo del nostro, ma la verità è che dobbiamo iniziare a far punti e a risalire la classifica, già da lunedì".