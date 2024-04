Fiorentina, Italiano: 'Dobbiamo dare qualcosa in più per onorare la memoria di Joe Barone'

Il tecnico dellaVincenzoha parlato a Mediaset prima del fischio d'inizio della gara di semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta:"Non sappiamo come andrà a finire, abbiamo sempre onorato questa coppa. Ancora una volta siamo protagonisti, di una competizione a cui teniamo. Una gara difficile, ma mi auguro che oggi i ragazzi abbiano quel furore e quella concentrazione che serve. Sono sempre partite combattute, avvincenti, belle, con tutte e due le squadre che vogliono vincere. Credo che anche oggi sarà così, gestire e speculare serve a poco, ma bisogna avere attenzione. Nell'ultima di A ci è mancata questa componente".

"A parte il fatto che è una soddisfazione essere in 3 coppe, insieme all'Atalanta stiamo facendo un percorso incredibile. Ci teniamo per il popolo viola, per il nostro direttore, da qui alla fine andremo in campo per onorarlo, per quello che ci dava. Dobbiamo dare qualcosa in più per lui"