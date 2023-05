Vincenzo Italiano è stato premiato prima di Fiorentina-Roma come allenatore del mese della Serie A e per le 100 panchine in Serie A. Il tecnico viola è intervenuto a Dazn: "Dobbiamo essere fieri di quanto fatto quest’anno, due finali sono due traguardi importanti Peccato per la prima, ci abbiamo messo tutto ma avevamo di fronte una squadra forte e siamo usciti a testa alta. Non dobbiamo mollare adesso perché abbiamo un’altra finale".