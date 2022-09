Questa matina la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la delicata sfida di Instanbul contro il Basaksheir. Arrivano buone notizie dal Centro Sportivo Davide Astori per il tecnico gigliato che finalmente, dopo alcune settimane di assenza, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo anche Alfred Duncan. Il nigeriano adesso è ok e potrebbe tornare tra i convocati proprio a partire dalla prossima partita di Conference League.



Era presente al campo Nico Gonzalez, anche se si è allenato ancora a parte. L’argentino è alle prese con un infortunio al tallone del piede che, come spiegato dallo staff medico gigliato, rappresenta un infortunio difficile da superare: la miglior terapia sarebbe il riposo totale, che metodologia che porterebbe però il giocatore a perdere smalto a livello fisico.