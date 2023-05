Interessante l'approfondimento de La Gazzetta dello Sport che si concentra sulla gestione della rosa da parte di Vincenzo Italiano nella gara contro l'Udinese: "Italiano si è inventato allora un turnover al... contrario. Ha via via inserito dei “titolari” forse con l’intento di tenergli caldi i muscoli in vista della Conference. Dentro subito Gonzalez, poi Mandragora e Bonaventura. A conti fatti, dunque, manovra riuscita perché Nico è andata vicino al gol almeno tre volte e Jack ha tirato giù la saracinesca sulla gara."