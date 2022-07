In pochi mesi, alla sua prima stagione sulla panchina della Fiorentina, Vincenzo Italiano è riuscito a conquistare tutti. Non solo per il traguardo raggiunto con la qualificazione ai preliminari della prossima Conference League ma soprattutto per la trasformazione dalla squadra viola, passata da lottare nelle parti basse della classifica all’essere finalmente protagonisti. Capace di stravolgere la situazione con il duro lavoro sul campo, l’unico “neo” del tecnico è stato quello relativo al modulo di gioco: nonostante tutte le variazioni e le idee proposte durante, Italiano è rimasto sempre bloccato su un 4-3-3.



L’edizione fiorentina de La Repubblica quest’oggi ha affrontato l’argomento, profilando una situazione che fino a pochi giorni fa sembrava essere un miraggio: Il tecnico sarebbe infatti pronto a rivedere la sua impostazione di gioco sfruttando le qualità dei proprio giocatori, mettendo da parte quanto proposto fino ad ora. La Fiorentina della prossima stagione potrebbe passare da un 4-3-3 ad un 4-2-3-1: la possibilità di disporre di due mediani come Amrabat e Mandragora potrebbero indurre il tecnico a cambiare. Senza contare anche l’idea di ritornare ad un 3-5-2, modulo già visto in passato, che darebbe quindi la possibilità di sfruttare il tandem d’attacco Cabral-Jovic.