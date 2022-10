L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro l'Inter: "Non so che dire... Penso all'ennesimo dubbio sul gol subito, c'era un fallo a favore nostro. L'arbitro ha deciso così e ne prendiamo altro, ma non è il primo episodio che ci condanna. Il dispiacere è enorme, recuperare contro l'Inter era come averla vinta. Non meritavamo di perdere".