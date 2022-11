Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo la vittoria sull'RFS Riga:



"Abbiamo cercato di mettere un po' di pepe al Basaksehir, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Sono contento della partita e di come sono entrati Bianco, Distefano e Zurkowski. Volevamo partire forte e indirizzare la gara, così abbiamo fatto. Poi nella ripresa i ritmi si sono abbassati e loro qualche situazione l'hanno creata. Stiamo cercando di mettere dentro altre cose, queste partite con vittorie e gol aiutano. Ora ci sono altre tre partite di campionato in pochissimi giorni, a cominciare dalla Sampdoria. Abbiamo l'obbligo di mettere in cascina punti in Serie A".



Poi in conferenza stampa: "Gollini non stava bene e non l'abbiamo rischiato".



ZURKOWSKI - "Lui ha avuto dei problemi in ritiro ad un piede e quando sembrava a posto ci è ricaduto ed è stato fuori a lungo. Non ha tanti allenamenti ma spinge forte, ha grande dinamismo e forza ma ha anche una grande concorrenza. E' un ragazzo serio che si allena in modo esemplare. Quello che dà in allenamento può portarlo a giocare minuti importanti. Farà bene e sono convinto di questo perché ha una testa da giocatore vero".