Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta: "Ci sono partite ravvicinate, una dietro l'altra, giovedì non dobbiamo dare nulla per scontato, ci dobbiamo preparare in funzione di quello".



Quando è arrivato lo step che ha fatto la Fiorentina?

"Mettendo insieme tanti aspetti positivi è venuto fuori questo bel periodo, vincere porta fiducia e autostima, non abbiamo mai abbandonato la fiducia nel nostro lavoro quotidiano. Abbiamo svoltato con alcune prestazioni che ci hanno dato qualcosa in più. In questo mese e mezzo non bisogna mollare, adesso viene il bello".