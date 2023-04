Il tecnico dellaVincenzoha parlato ai canali ufficiali viola alla vigilia della gara contro l'Atalanta:"È stato di parola, prima della partita aveva detto di sentirsi bene, di essere motivato per cercare di dare una grossa mano alla squadra. Ha fatto una grande gara. Quando un attaccante e un giocatore del suo livello è così determinante, ne traggono vantaggio tutti. Ed è più facile arrivare ad ottenere risultati positivi. Insieme a lui tutto il resto della squadra, abbiamo fatto una gara di altissimo livello, grazie a prestazioni individuali altissime"."Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra che quest'anno, nei numeri in trasferta, è tra le squadre che ha vinto di più. È molto pericolosa, sappiamo che realtà è ormai nel calcio italiano. Ha un gioco davvero molto efficace e un allenatore di altissimo livello. Per noi è un altro esame complicato che prepareremo in questi due allenamenti, come abbiamo sempre fatto. Applicandoci velocemente per preparare bene la strategia della partita. Insidie? L'Atalanta è una squadra piena di talento, di giocatori di qualità. Va affrontata con la massima intensità. Sotto l'aspetto dell'impatto fisico ci chiamerà a uno sforzo enorme, si sa quali sono le caratteristiche della squadra di Gasperini. Dovremo farci trovare pronti, mi auguro che le energie ci siano"."Puntare alla vittoria deve essere una costante. Per tutte le squadre e anche per noi che abbiamo tanti appuntamenti. Abbiamo ancora nove partite e tanti punti a disposizione, abbiamo voglia di farne tanti e risalire ancora. Davanti al nostro pubblico vogliamo fare un'altra prestazione di altissimo livello. Ci saranno tante obiettivi da rincorrere nella partita di lunedì"."Vediamo, sono ormai inevitabili. Stiamo arrivando alla fine della stagione e siamo ancora dentro tre competizioni. Iniziano ad arrivare dei risultati importanti, avvicinandosi alle fasi finali le difficoltà aumentano. Cercheremo di mettere in campo undici che, pronti-via, devono andare forte. Valuteremo tra oggi e domani quali saranno i primi che cercheranno di mettere in difficoltà l'Atalanta".