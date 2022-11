, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro il: "Nel primo tempo siamo stati ordinati e abbiamo fatto bene."Siamo venuti qua prima di tutto per non consegnare palloni al Milan e avere personalità, nel primo tempo lo abbiamo fatto bene. Nel secondo abbiamo sbagliato qualche scelta e abbiamo sbagliato a non andare in vantaggio, potevamo portarla a casa. Ci siamo allungati un po’, ma ci sta concedere qualcosa al Milan. È la squadra più forte del campionato"."Con il trequartista in questa posizione, spesso gli attaccanti si trovano ad attaccare la profondità. Lo facevamo un po’ anche prima, ma non così. Adesso arrivano tante occasioni perché attacchiamo con tanti uomini, stiamo migliorando e sono contento. Barak ha fatto molto bene oggi, siamo cresciuti e abbiamo un atteggiamento diverso rispetto a un mese fa"."Le parole di Barone? Condivido le sue parole. Un giocatore che non c’è al 100% con la testa è come un giocatore infortunato"."Bonaventura ha preso una botta al costato nell’ultima partita e ha dato forfait nel riscaldamento. Dispiace lui, ma Barak lo ha sostituito bene. L’obiettivo ora è preparare il playoff in Conference e risalire in campionato. Alla ripresa dobbiamo cercare di far punti e riprenderci quelli persi fin qui. L’Europa? Il campionato è lungo, può succedere di tutto".