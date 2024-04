Vincenzoanalizza il pareggio dellacontro ilai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole."Di positivo ci portiamo via il colpo di testa di Ikoné che avrà segnato al secondo pallone di testa della sua carriera. Positivo questo e il pareggio. Abbiamo ruotato un po' di uomini per necessità, giovedì c'è un'altra gara importante, un quarto di finale. Una partita che ha un senso, abbiamo fatto un risultato positivo all'andata ma dobbiamo giocare più veloci rispetto alle ultime partite. Possiamo farlo, abbiamo le qualità e ci proveremo. Ikoné è stato bravo, ma lui e Nico devono fare di più in questi ultimi due mesi per la loro qualità"

- "Jack sta alternando posizioni in campo molto bene. Ha l'intelligenza per farlo, quando ha queste intuizioni per noi è più facile. Siamo tutti in grado di fare prestazioni, la partita di giovedì risulta troppo importante. Mi auguro davvero che Firenze si stringa intorno a noi, è un momento in cui abbiamo bisogno dello stadio. Della gente e della spinta che sta venendo a mancare e che serve per passare questo turno".



CONFERENCE - In conferenza stampa, ha poi aggiunto: "Uno degli aspetti più difficili del mestiere è tenere sempre alta la concentrazione. Ora ci sarà da pensare immediatamente al dopo, cioè a giovedì. Noi penseremo alla partita decisiva dell'anno che in questo caso sono i quarti di ritorno. Serve anche chi subentra, ogni tanto scherzo coi ragazzi dicendo che rimaniamo in 8... Avremo bisogno di tutti in queste partite. Oggi ad esempio Belotti al 60' andava tolto: soffre le partite ravvicinate. E vi dico già che giovedì gioca perché deve fare gol".