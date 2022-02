Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa di Jonathan Ikoné: "È giovanissimo, ha doti da grandissimo giocatore. Sa sacrificarsi per la squadra, ma è arrivato in un reparto in cui i compagni si muovono in maniera egregia. Pian piano diventerà un giocatore importante per la squadra, per come giochiamo noi è un giocatore funzionale al massimo per le nostre idee. Non c'è fretta, è un investimento della società. In allenamento fa vedere delle giocate straordinarie, presto farà vedere il suo valore".