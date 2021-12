Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla a Sky prima della partita con il Sassuolo: "​Si lavora curando entrambe le fasi, ognuno con le proprie idee e con il proprio modo di stare in campo. La gente deve cercare di divertirsi e noi stiamo provando anche a perseguire questo obiettivo. Per difendere ci sono tanti modi, non stiamo subendo tantissimo e questo non riguarda solo la fase difensiva perché quando si perde palla sono tutti i dieci giocatori di movimento a diventare importanti. Vlahovic sta avendo una concretezza che all'inizio mancava sia a lui che alla squadra, mentre in questo momento tutto sta girando al meglio: stiamo crescendo, vedremo se anche oggi riusciremo a giocare con qualità nella metà campo avversaria".