Queste le considerazioni del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il pareggio in casa della Lazio:



"Si è vista una Fiorentina diversa non solo nel secondo tempo ma in tutta la partita, abbiamo cercato sempre di rimetterla a posto. Nico Gonzalez? E' la sua mattonella, peccato per Milenkovic. Abbiamo alzato la qualità della prestazione e ripartiamo da qui. Nel primo tempo abbiamo sporcato troppi palloni in rifinitura, nel secondo dovevamo per forza accelerare e rischiare e siamo stati premiati. A parte il risultato abbiamo ritrovato una qualità che dobbiamo sempre proporre e proviamo a fare dall'anno scorso: a lunghi tratti l'abbiamo fatta rivedere. La Fiorentina c'è? Recuperiamo giocatori, possiamo ruotare e alcuni possono rifiatare. Possiamo mettere qualche freccia a partita in corso e adesso ci sarà anche Brekalo che ci farà variare. Venivamo da due sconfitte, la prestazione è stata di alto livello e adesso speriamo di trovare continuità. Ritorno al 4-3-3? Abbiamo cercato di togliere il palleggio a una squadra in fiducia come la Lazio, giocare uomo su uomo è stata una strategia che ha ripagato. Facciamo fatica a segnare, l'ho pensata con Bonaventura e Barak mezzali, questo è un sistema che conosciamo bene e l'ho riproposto. I calciatori spostano gli equilibri, quando hai un giocatore come Nico può fare la differenza. Jovic? Poteva timbrare, soprattutto nel primo tempo. Si è mosso bene, dobbiamo ritrovare tutti e averli a disposizione perché adesso tornano le partite infrasettimanali.