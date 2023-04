Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky prima della gara di Conference League contro il Lech Poznan:



"Oggi è giusto dare spazio a un attaccante che in una competizione come questa si esalta. Centrale che si alza? Ultimamente stiamo utilizzando la mezzala che fa da trequartista e abbiamo svuotato quella zona, ci aiuta a trovare linee di passaggio. Poi dobbiamo stare più stretti coi terzini per evitare grossi rischi, ma è tutto calcolato e ci può dare risultati se fatto con attenzione. La fiducia non è mai mancata perché le prestazioni ci sono sempre state, e ci siamo aggrappati a questo. Alcune prove ci hanno dato consapevolezza e autostima e abbiamo iniziato a segnare. Abbiamo visto che con l'Inter abbiamo fatto salvataggi incredibili, perché un difensore può sempre salvarla, anche all'ultimo