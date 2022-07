Dopo il triangolare a Moena con Olginatese e Sanvitese, l'allenatore della Fiorentinaha parlato così della nuova squadra: "Non mi aspettavo questo grande entusiasmo, quest'anno dobbiamo fare meglio di quello scorso. Sono contento di come stiamo lavorando, speriamo di farci trovare pronti anche per la Conference League".- "Era appesantito dai carichi ma era logico mandarlo ancora in campo,".- "E' un giocatore della Fiorentina, credo che ne abbiamo tanti che sono stati apprezzati da altre sqaudre.".- "Ha un mancino educatissimo, ma, in questo momento dobbiamo aggiungere qualità e determinazione".- "Ha una gran forza fisica nel recupero del pallone, è una garanzia. L'anno scorso giocava troppo in orizzontale,e il suo miglioramento mi sta stupendo. Lui ha un gran tiro, vorrei che i centrocampisti facessero gol".- "Ha fatto un'esperienza importante al Vitesse. Di centrali mancini come lui ce ne sono pochi, per questo lo stiamo valutando bene. Lo conoscevo poco, ma ho trovato un gran professionista. Anche Terzic è migliorato rispetto all'anno scorso. Per ora dietro siamo questi, proveremo a sistemare i meccanismi".- "hanno qualità importanti, li sto facendo giocare per vedere se posso avere qualche alternativa in più; sono due giocatori con grande corsa e piede, vediamo cosa succederà".