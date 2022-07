Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dal ritiro di Moena:



"Dodò? Cercavamo un giocatore così, ha le caratteristiche giuste per quando arriviamo negli ultimi venti metri.



Milenkovic è un difensore di valore assoluto, è cresciuto tantissimo l'anno scorso. Avere giocatori così apprezzati è motivo d'orgoglio per tutti noi alla Fiorentina. Già l'anno scorso aveva richieste ma ha deciso di rimanere, la situazione si sta ripetendo. Vediamo come si evolveranno le cose, ma il ragazzo ha capito benissimo cosa significa lavorare nella Fiorentina e in questo gruppo".