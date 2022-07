Termina anche il sesto giorno di ritiro, la Fiorentina di Vincenzo Italiano continua il suo percorso di preparazione per la prossima stagione: come solito la squadra viola ha svolto una doppia seduta di allenamento. Questa mattina il gruppo è sceso in campo attorno alle ore 10 e, dopo una prima fase di riscaldamento, i difensori insieme al tecnico si sono focalizzati sulla fase difensiva svolgendo alcune esercitazioni a metà campo. Tutti gli altri si sono spostati in palestra per svolgere una sessione prettamente fisica tra balzi, pesi e ciclette. Al termine dell’allenamento alcuni giocatori sono rimasti con parte dello staff di Italiano a calciare in porta. Subito dopo è stato il momento di Pierluigi Gollini: il nuovo portiere della Fiorentina si è presentato ai media presenti al ritiro. Oltre a togliersi qualche sassolino dalla scarpa a riguardo del suo addio all’Atalanta, riferendosi sa Gasperini senza nominarlo, il Gollo ha raccontato ogni minimo particolare del suo passaggio a Firenze.



Nel pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi attorno alle 17.30 per una seduta prettamente col pallone. Dopo il riscaldamento il gruppo si è riversata in campo per un 11 contro 11: una partitella di mezzora per testare i primi movimenti in vista del triangolare di domani pomeriggio. I pochi esclusi dalla partita, assieme al lungodegente Castrovilli, hanno svolto una lavoro atletico personalizzato. L’allenamento è poi terminato con un po’ di spettacolo che ha fatto felice gli oltre 600 tifosi presenti sulle tribune del Cesare Benatti. Tra cross, rovesciate, colpi di tacco al volo tutto il gruppo squadra ha svolto una specifica esercitazione in cui le ali e gli esterni crossavano in area di rigore per i compagni. Da segnalare un gran colpo di tacco al volo di Sottil, tra i più concreti sotto porta, e le parate di Gollini, che in molti casi ha negato il gol ai compagni con parate d’istinto.