Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato così la sconfitta per 2-1 contro la Salernitana: "Nel primo tempo abbiamo approcciato stranamente non bene, di solito non sbagliamo. La Salernitana ne ha approfittato, spinta da uno stadio preparato per grandi imprese. Abbiamo subito un po' di foga e di furore iniziale, rimediando poi però agli errori iniziali. Non meritavamo la sconfitta".



SU PIATEK - "Come il difensore percepisce il pericolo, un attaccante deve credere che la palla può arrivare in quella zona. Forse il pallone è arrivato troppo veloce, ma poteva esserci. Analizzando in generale, il primo tempo non mi è piaciuto"-



CAMBI - "Abbiamo provato ad alzare il ritmo della partita e sono contento. Li abbiamo messi alle corde, perdendo sull'unica disattenzione. La sconfitta è troppo".



EUROPA - "Arrivare in queste posizioni che ci meritiamo, siamo attaccati lì e vogliamo rimanerci".



INCIDENTE DI PERCORSO - "Anche fosse un campanello, il campionato è finito. Dobbiamo non subire mentalmente la sconfitta, ci sono ancora 15 punti e saimo in una zona di classifica che vogliamo mantenere. Può capitare di non essere al 100%, spesso ci è capitato di essere castigati alla prima disattenzione. Mercoledì però ci sarà un recupero importante, in casa, dobbiamo sfruttare anche noi la spinta dei tifosi".